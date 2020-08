VIDEO | Agricoltura, nasce la "Banca della Terra": "Da oggi 430 ettari di terreni per i giovani"

La Regione affiderà gli spazi agricoli in comodato ventennale rinnovabile, mentre acquisirà altri appezzamenti con un secondo bando. Obiettivo rafforzare le opportunità occupazionali per gli under 41 e di reddito delle aree rurali. Ci sono 90 giorni per presentare le istanze