VIDEO | Dall'acqua di cactus ai prodotti di Libera, a Palermo aprirà un punto vendita delle cooperative siciliane

Lo ha annunciato il presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino, nel corso della seconda edizione dell'Agorà della Cooperazione, andata in scena nel weekend al Parco Uditore con il sostegno del “Progetto Sicilia che Piace” dell'assessorato regionale alle Attività produttive

Un punto vendita per i prodotti delle cooperative siciliane, un vero e proprio store del gusto dove trovare il meglio delle produzioni dell’isola, ma anche rendersi conto della forza comune che sprigiona il mondo delle cooperative, molte rodate ma altre appena nate, spesso da giovani di terza generazione che hanno deciso di restare e investire nelle aziende di famiglia. L’annuncio della nascita del punto vendita – presto si conosceranno la sede e le tempistiche - è stato dato dal presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, durante la seconda edizione dell’Agorà della Cooperazione al Parco Uditore, sostenuta dal “Progetto Sicilia che Piace” dell'assessorato regionale alle Attività produttive.

E delle opportunità offerte alle nuove cooperative e l’avvio del bando CoopStartUp Sicilia si parlerà martedì (24 ottobre) alle 10 alla Camera di Commercio (via Emerico Amari 11), alla presenza del presidente Alessandro Albanese, del rettore Massimo Midiri e dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamaio. Il bando AD CoopFond sarà presentato da Andrea Passoni. Interventi di Roberto Cassata (Unicredit Sicilia), Marcantonio Ruisi (Università di Palermo), Vito Pipitone (Ismed Cnr). Introduce Massimiliano Lombardo (CoopStartUp Sicilia), conclude Filippo Parrino.

Al Parco Uditore sabato scorso è stato organizzato un vero e proprio market place aperto al pubblico, che ha attivato un circuito virtuoso per la promozione degli (ottimi) prodotti enogastronomici dell’intero territorio siciliano. Qualche esempio: si è potuta scoprire la particolarissima “acqua di cactus”, una vera risorsa di benessere, dalle grandi proprietà organolettiche, che sta arrivando giusto ora sul mercato; ma anche miele, vino, olio novello, pomodorino Siccagno, caciocavallo ragusano, confetture; e ancora, pasta e legumi nati in terreni confiscati alla mafia, e le confetture delle Cuoche Combattenti. Si sono tenuti anche due laboratori per bambini, “Raccontiamo il cibo”, incentrati sui valori della biodiversità, che hanno proseguito il lavoro già avviato con le scuole.