Palermo a chilometro zero: ecco la mostra mercato che mette in vetrina i prodotti siciliani

Dal pomodorino Siccagno, rosso e succoso, al latte ragusano, dal pistacchio arrampicato sull’Etna all’olio evo e al vino solare del Trapanese; dalla pasta nata in terreni confiscati alla mafia al prosciutto di suino nero dei Nebrodi; dai formaggi alle confetture al miele e tantissimi altri. Prodotti diversi, che riescono a raccontare perfettamente una Sicilia produttiva, popolata spesso da giovani che hanno deciso di restare e rimboccarsi le maniche. Ma è anche una Sicilia che ha bisogno di essere conosciuta, apprezzata e supportata. Per questo nasce l'Agorà della cooperazione, un nuovo progetto di Legacoop Sicilia nato con il supporto dell'assessorato regionale alle Attività produttive e la collaborazione dell’assessorato comunale Attività produttive: una mostra mercato a Palermo che possa attivare un circuito per la promozione dei prodotti enogastronomici dell’intero territorio siciliano.

Il primo appuntamento sarà il prossimo weekend a Parco Uditore dove sabato e domenica (15 e 16 aprile), nel verde del grande parco urbano, una ventina di aziende proporranno i diversi percorsi dedicati ai 5 sensi. Si potranno assaggiare i formaggi, aspirare i sentori dei vini, ascoltare i produttori, guardare l’infinita varietà di pomodorini, partecipare a laboratori di degustazione e cooking show. La domenica successiva (22 aprile) si replica, stavolta in riva al mare visto che sarà piazza Mondello (eccezionalmente) ad ospitare la mostra-mercato. Ingresso gratuito, sempre dalle 9 alle 18.

"Una bellissima vetrina di prodotti siciliani nati da cooperative che lavorano a km 0 – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo - . Ci si sta muovendo per intervenire sui mercati più importanti attraverso azioni di promozione, ma ben attenti alla sostenibilità. Tradizione e innovazione tecnologica, marketing territoriale sono le parole chiave necessarie per una nuova stagione delle imprese sull’Isola".

"Legacoop Sicilia da oltre 70 anni lavora, con impegno e passione, per la crescita e lo sviluppo delle imprese cooperative siciliane – spiega il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, che da pochissimi giorni è stato eletto componente della presidenza nazionale durante il 41esimo congresso nazionale, riconoscimento che ha condiviso con il suo gruppo di lavoro - L’Agorà della cooperazione è un passo in avanti, sarà un’eccezionale vetrina promozionale per le tante aziende attive sul territorio e che hanno bisogno di far conoscere il loro prodotto di eccellenza".