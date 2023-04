VIDEO | L'80% del cibo consumato in Sicilia arriva da altre regioni: nasce la prima Agorà della cooperazione

Una vetrina per la promozione dei prodotti a chilometro zero, dal patè di pomodoro secco, agli hamburger di maialino dei Nebrodi. Nel weekend scorso al Parco Uditore il primo momento dell'iniziativa di LegaCoop Sicilia. Sabato 22 aprile appuntamento in piazza a Mondello