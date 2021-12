Agevolazioni per le aziende, alla Camera di commercio incontri con gli esperti di Invitalia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In un periodo di ripresa economica è sicuramente fondamentale studiare la strategia più idonea ai parametri della propria azienda". Così Assoimpresa che, assieme ad Invitalia, il 14 e 15 dicembre organizza un convegno (presso la Camera di Commercio di Palermo) per informare sulle agevolazioni destinate alle imprese.

Inoltre sarà possibile prenotare attraverso il sito di Assoimpresa degli incontri "one to one" con gli esperti di Invitalia e i consulenti di Assoimpresa, per presentare e discutere le proprie idee progettuali.

Assoimpresa oggi è un punto di riferimento in Sicilia per chi vuole fare impresa e per chi è già imprenditore. Grazie alla sua rete di consulenti è in grado di dare assistenza e supporto attivo al tessuto produttivo della Sicilia e la partnership con Invitalia apre un ulteriore ventaglio di iniziative: "La partnership con Invitalia ci consente di aiutare molte persone e tante imprese a realizzare le loro idee e i loro progetti e soprattutto frena l'emorragia di molti giovani che per trovare lavoro sono costretti a lasciare la propria terra - dichiara il Presidente di Assoimpresa Mario Attinasi - voglio sottolineare l'importanza di avere a fianco istituzioni come la Regione siciliana, l'Università di Palermo, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, la Camera degli avvocati tributaristi e poi partner d'eccezione come Sicindustria, inoltre sponsor come Unicredit da sempre vicina al territorio siciliano e tutti gli sponsor che con la loro adesione dimostrano quanto sia importante sostenere queste iniziative. Prevediamo di estendere nel prossimo futuro questi convegni anche in altre città siciliane".