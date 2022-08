Spettacoli dal vivo, istituita l'Agenzia regionale "Sicilia Live"

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana le norme che istituiscono "Sicilia Live”, l'Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo, sottoposta a vigilanza e controllo dell’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.

Si tratta di uno strumento che ha il compito di sostenere e promuovere, in Italia e all'estero, il settore della musica dal vivo e delle arti performative, dalla produzione alla realizzazione degli eventi, un settore ritenuto strategico per l'offerta culturale e turistica della Sicilia, in base a quanto spiegato dall'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo.

La missione dell'Agenzia è sostenere i giovani musicisti emergenti, anche attraverso contributi per la realizzazione di cd e videoclip; finanziare le etichette discografiche siciliane; supportare le sale musicali, anche attraverso l'acquisto di strumentazione tecnica; identificare location adatte per la realizzazione di eventi dal vivo; promuovere e valorizzare il comparto della musica in Sicilia, creando una rete tra gli operatori del settore.

Secondo le norme istitutive l'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato del Turismo, sport e spettacolo, dovrà approvare i decreti attuativi che ne consentiranno il pieno funzionamento, in una prima fase garantito dal personale regionale.