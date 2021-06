Agenzia delle Entrate, dal 14 giugno cambiano le modalità per prenotare un appuntamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuove modalità per accedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in Sicilia. Dal prossimo 14 giugno sarà attiva una nuova modalità per prenotare online un appuntamento e ottenere servizi di assistenza fiscale, catastale e ipotecaria.

Come prenotare

I cittadini potranno prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it dalla sezione "Prenota un appuntamento" , cliccando, a seconda della tipologia di assistenza da richiedere, su: "Prenota un appuntamento per assistenza catastale o ipotecaria" e poi "Accedi alla nuova procedura" oppure "Prenota un appuntamento per assistenza fiscale" e poi "nuovo Cup”.

Si può fissare un appuntamento anche da smartphone o tablet tramite l'app AgenziaEntrate scaricabile gratuitamente dagli store Ios, Google e Microsoft, oppure telefonicamente chiamando il numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o il numero 06-96668907 (da cellulare). Informazioni sugli uffici dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia sono disponibili sul sito https://sicilia.agenziaentrate.it.