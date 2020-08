Vertici Gesap incontrano il ceo di Ryanair, Orlando: "Palermo vi apprezza"

Incontro stamattina a Palermo con l’amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson. Il Ceo della compagnia irlandese è arrivato questa mattina da Dublino ed è stato accolto dall’amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, Giovanni Scalia, dal presidente Francesco Randazzo e dal direttore generale Natale Chieppa.

Wilson ha condiviso con i vertici di Gesap l’evoluzione del mercato e le strategie di Ryanair per lo sviluppo della programmazione voli da e per l’aeroporto di Palermo.

A Wilson sono arrivati i saluti dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che si è collegato telefonicamente con il manager di Ryanair. "Orlando - si legge in una nota - ha mostrato apprezzamento per quanto la compagnia aerea sta facendo e farà per la crescita turistica ed economica del territorio palermitano".