Aeroporto, record di passeggeri ad aprile: +11,5% rispetto al 2023

E’ ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Ad aprile sono stati 791.535 i viaggiatori in transito dallo scalo aereo palermitano, l’11,57% in più rispetto ad aprile 2023 (709.446). Ad aumentare sono stati anche i voli: 5.452 (+12,64%) sullo stesso mese del 2023 (4.840). Sono stati 256.507 i viaggiatori dei voli internazionali, cioé il 32,41% del totale passeggeri di aprile. Nei primi quattro mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 2.233.533 passeggeri, +10,93% su gennaio-aprile 2023 (2.013.429) e +12,92% di voli (15.939 contro 14.115 del 2023). Infine, le stime di traffico indicano che a maggio è prevista la crescita del 13% su maggio 2023, con circa 850 mila passeggeri in transito.