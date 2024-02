New York, Scandinavia, Turchia: presentati i 90 voli che partiranno quest'estate da Palermo

New York, Poznan e Brest sono le nuove rotte dell'estate 2024 dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino. Fanno parte delle 90 destinazioni (26 nazionali e 64 internazionali) di 26 paesi che saranno collegate con un volo diretto con lo scalo palermitano. Saranno invece 35 le compagnie aeree operative a Punta Raisi.

Sono i numeri presentati oggi dalla Gesap, la società che gestisce l'aeroporto. Dati che riguardano oltre alle novità previste per la stagione più calda dell'anno, anche le cifre che hanno contraddistinto il 2023 (vedi allegati in fondo all'articolo) e che servono anche a tracciare l'identikit del viaggiatore che passa da Palermo.

I nuovi voli

Tornando alle novità, invece, a distanza di quasi sette anni dall'ultimo volo, riecco il Palermo-New York che sarà operato dalla Neos Air, a partire dal prossimo 9 giugno. A Poznan, in Polonia, si andrà con Ryanair e a Brest, in Francia, con Volotea. Da registrare anche il raddoppio della frequenza dell'aereo per Porto di EasyJet. Passano invece da quattro a sei le frequenze settimanali del Palermo-Istanbul di Turkish Airlines, una delle tratte più interessanti perché possibile scalo verso rotte orientali.

Quali sono le principali compagnie aeree del Falcone Borsellino

I primi cinque vettori che operano dall’aeroporto di Palermo sono: Ryanair (54,5% dei voli), Ita Airways (13,4%), EasyJet (9,9%), Volotea (5,1%), Transavia (2,2%) Il traffico dei voli su Roma vede in testa Ita Airways con il 45,5%, segue Ryanair con il 39,2% e Aeroitalia con il 15,4%.

I numeri dell'aeroporto di Palermo

La Gesap punta a migliorare i numeri come già accaduto nell'anno passato. Il 2023, infatti, si è chiuso con 8.089.232 passeggeri (5.710.761 viaggiatori nazionali - che ha inciso per il 70,60% e 2.378.471 viaggiatori internazionali - 29,40%), un milione in più del 2022. Nell’area europea, lo scalo aereo palermitano ha raggiunto il quinto posto nella categoria 5-10 milioni di passeggeri con +15,5% sui dati di traffico del 2019 (pre-Covid), mentre a livello nazionale, il Falcone Borsellino è al nono posto nella top ten degli aeroporti nazionali, con una crescita del 13,8% sul 2022.

Tutti i voli dell'estate 2024 dall'aeroporto di Palermo

La programmazione dei voli dell'estate 2024 dal Falcone Borsellino è composta da 90 collegamenti, compresi i charter indicati con la lettera C

I voli nazionali

Sono 26 le rotte nazionali: Alghero (Ryanair), Ancona (Volotea), Bari (Ryanair), Bergamo (Ryanair), Bologna (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Cuneo (Ryanair), Firenze (Vueling, Volotea), Forlì (Ryanair), Genova (Ryanair), Lampedusa (Dat), Milano Linate (Ita Airways), Milano Malpensa (Ryanair, EasyJet), Napoli (Ryanair, EasyJet, Volotea), Olbia (Volotea, Enter Air (C)), Pantelleria (Dat), Parma (Ryanair), Perugia (Ryanair), Pisa (Ryanair), Rimini (Ryanair), Roma Fiumicino (Ita Airways, Ryanair, Aeroitalia), Torino (Ryanair, Volotea), Trieste (Ryanair), Venezia (Ryanair), Verona (Ryanair, Volotea).

I voli per la Francia

Sono 14 i collegamenti con la Francia (+18,12% di voli): Parigi Orly (EasyJet, Transavia), Parigi Charles de Gaulle (EasyJet, Air France, Enter Air (C)), Marsiglia (Ryanair, Transavia), Lione (EasyJet, Transavia, Volotea), Brest (Volotea), Nantes (Transavia, Enter Air, Volotea), Parigi Beauvais (Ryanair), Bordeaux (Enter Air (C), Volotea), Lille (Volotea, Alpavia (C)), Toulouse (Volotea), Lourdes (Volotea), Deauville (Volotea), Strasburgo (Volotea), Nizza (EasyJet, Volotea).

I voli per la Germania

Dieci i voli per la Germania (+28,80%): Monaco (Lufthansa), Colonia (Ryanair, Eurowings), Memmingen (Ryanair), Norimberga (Ryanair), Berlino (Ryanair), Francoforte Hahn (Ryanair), Karlsruhe (Ryanair), Francoforte (Lufthansa), Stoccarda (Eurowings), Dusseldorf (Eurowings)

I voli per Gran Bretagna e Irlanda

Sei le rotte per Gran Bretagna e Irlanda (+18,31% di voli): Londra Stansted (Ryanair), Londra Gatwick (EasyJet), Londra Heathrow (British Airways), Londra Luton (EasyJet), Edimburgo (Ryanair), Dublino (Ryanair).

I voli per Grecia, Bosnia, Serbia e Bulgaria

Sei i voli per Grecia, Bosnia, Serbia, Bulgaria: Atene (Aegean, Volotea), Zante (Volotea), Santorini (Volotea), Mostar (Luxwings (C)), Belgrado (Air Serbia), Sofia (Balkan Holiday Air (C))

I voli per la Polonia

Cinque i collegamenti con per la Polonia (+67,81% di voli): Wroclaw (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Varsavia (Lot (C)), Katowice (AMC Aviation (C), Enter Air (C), Smartwings (C), Poznan (Ryanair).

I voli per Belgio Olanda e Lussemburgo

Cinque le rotte per Belgio, Olanda e Lussemburgo: Charleroi (Ryanair), Bruxelles (Tuifly), Lussemburgo (Luxair), Amsterdam (EasyJet), Rotterdam (Transavia).

I voli per la Spagna

Quattro i collegamenti con la Spagna, Portogallo (+28,88% di voli): Barcellona (Ryanair, Vueling), Madrid (Ryanair, Iberia), Valencia (Ryanair), Porto (EasyJet).

I voli per Svizzera e Austria

Quattro le rotte per Svizzera e Austria (+27,79% di voli): Ginevra (EasyJet), Zurigo (Swiss), Basilea (EasyJet), Vienna (Austrian, Ryanair).

I voli per Romania, Ungheria e Repubblica Ceca

Tre le rotte per Romania, Ungheria, Repubblica Ceca: Bucarest Otopeni (Ryanair), Budapest (Ryanair), Praga (Smartwings (C);

I voli per Norvegia, Svezia e Danimarca

Tre le rotte per Norvegia, Svezia e Danimarca: Oslo (Scandinavian), Stoccolma (Scandinavian, Norwegian), Copenhagen (Norwegian, Scandinavian).

Gli altri voli internazionali

E infine ancora i voli per la Tunisia a Tunisi (Tunisair Express); Malta (Luxwings (C), Universal Air), e i già citati Istanbul (Turkish airlines) e New York (Neos).