Riconoscimento per la Gesap a Milano: "Premio Smau per l’innovazione"

La Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino ha ricevuto a Milano il premio Smau per l’innovazione, un riconoscimento al lavoro di questi anni che ha visto l'aeroporto svilupparsi in strutture e servizi al passeggero, e crescere fino ad arrivare, nel 2019, a toccare il tetto di 7 milioni di passeggeri.

Il premio è stato ritirato dall'amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia: “Il nostro piano di investimenti su quattro anni - ha detto il manager nella cerimonia di consegna del premio - prevede l’ampliamento degli spazi dell’aerostazione, nuovi servizi targettizzati per i viaggiatori, sviluppi tecnologici per ridurre i tempi di attesa e interventi diversificati per azzerare le emissioni entro il 2050”.