Aeroporto, oltre 262 mila passeggeri nella prima settimana di luglio: "A fine mese supereremo il milione"

Dall’1 all’8 luglio dall'aeroporto Falcone Borsellino sono transitati 262.197 passeggeri, il 14,53% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Crescono anche i voli del 10,79% (1.752). Il traffico internazionale ha influito per il 36,45% del totale dei passeggeri. A luglio, stando alle previsioni di traffico, i viaggiatori saranno oltre un milione. E' quanto si legge in una nota di Gesap, società partecipata che gestisce lo scalo palermitano.

A Punta Raisi, dunque, sono convinti che si riuscirà a superare il numero di oltre 971 mila viaggiatori che sono passati dall'hub nel luglio del 2023, facendo segnare un +21% rispetto al 2022. Tra l'altro c'è da considerare che l'anno scorso tra il 17 e il 31 luglio 369 voli per un totale di circa 50 mila passeggeri vennero dirottati da Catania a Palermo, a causa dell'incendio nello scalo etneo.

"L’aumento di passeggeri e voli - dice Vito Riggio, di Gesap - è stato gestito senza criticità. Ed è grazie agli investimenti se l’aeroporto è riuscito svilupparsi e crescere, con l’apertura di nuovi spazi per i passeggeri, producendo risultati economici rilevanti. Questo significa - conclude Riggio - che per il futuro serve investire di più, per modernizzare l’infrastruttura aeroportuale e renderla maggiormente a misura di passeggeri. E questa capacità si potrà avere soltanto con l’arrivo di partner privati nella gestione".