Aeroporto, siglato accordo tra Aviapartner Palermo e sindacati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

’“Esprimiamo viva soddisfazione per la sottoscrizione di un accordo con la società Aviapartner Palermo, handler dello scalo palermitano, con il quale si trasformano a tempo indeterminato i contratti di lavoro di ben 21 tra impiegati ed operai” cosi Gaetano Bonavia Filt Cgil, Antonio Dei Bardi Fit Cisl, Houda Sboui Uiltrasporti e Domenico De Cosimo Ugl T.A. “Il comparto del Trasporto Aereo, nonostante i grandi sacrifici subiti dalle lavoratrici e dai lavoratori a causa dell’emergenza pandemica da Covid 19, ha dimostrato una grande resilienza grazie, anche, agli accordi sottoscritti con le OO.SS. per l’attivazione degli ammortizzatori sociali che hanno garantito continuità occupazionale ed aziendale. Lo scenario internazionale, ove si sono registrati gravi ritardi e disservizi a causa della carenza di operatori, e di contro il buon andamento della stagione estiva 2022 nello scalo di Palermo, e non solo, hanno rafforzato il convincimento di non potere disperdere le professionalità maturate ed acquisite dai lavoratori, che costituiscono un valore prezioso per le aziende del settore“ – aggiungono i segretari regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl T.A. – “ed in tale contesto si ascrive l’ottimo accordo sottoscritto stamane”. Inoltre, è stata raggiunta l’intesa per l’erogazione di un premio a tutti i lavoratori in forza all’organico aziendale, per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti durante questa Summer.