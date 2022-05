La clinica veterinaria Zarcone entra in Vetpartners: quattro le sedi acquisite nel Palermitano

La Clinica Zarcone, presente su Palermo e provincia con quattro sedi, entra a far parte di VetPartnersItalia, famiglia di strutture veterinarie presenti su tutto il territorio nazionale. La struttura che si trova in via Catania, in città, offre servizi veterinari di base e specialistici all’avanguardia agli animali ed ai loro pet parent, oltre al Pronto soccorso attivo 24 ore su 24 con accesso diretto per accogliere tutte le emergenze. A questa si aggiungono il Centro diagnostico veterinario di Palermo e i due ambulatori di Cinisi e Bagheria.

“Ho capito che, per volare più in alto e continuare a fornire ai nostri clienti servizi all’altezza di questo mercato in crescita, è importante sposarsi con chi condivide i tuoi stessi valori e le tue stesse idee. In VetPartners ho trovato una famiglia che ha accolto me e il mio team a braccia aperte e che ci permette di continuare a sognare in grande”, così Paolo Zarcone, direttore sanitario del gruppo di strutture palermitane, motiva la ascelta di aderire a Vetpartners.

“Essere la prima realtà in Sicilia e la terza di tutto il Sud Italia, dopo Benevento e Reggio Calabria, ad entrare nella famiglia VetPartners - conclude - mi rende orgoglioso e fiero del lavoro svolto finora. Come direttore sanitario, continuerò insieme al resto del team a lavorare ogni giorno al servizio dei pazienti e dei pet parent, fornendo servizi sempre migliori ed al passo con le ultime innovazioni scientifiche”.

“Crediamo che investire nelle persone, nelle strutture, nelle attrezzature e nelle tecnologie di ultima generazione - commenta David Giraldi, CEO VetPartners Italia - sia fondamentale per fornire la migliore assistenza veterinaria. Siamo orgogliosi che la Clinica Zarcone ci abbia scelto per continuare insieme a costruire il futuro della veterinaria, mettendo al primo posto non solo il benessere degli animali ma anche quello dei professionisti che ogni giorno se ne prendono cura”.

L’operazione di acquisizione è stata seguita per la Clinica Zarcone dagli avvocati Stefano Rizzi e Valeria Miceli e dal commercialista Ettore Falcone (managing partner FPeC Associati) mentre, per VetPartners Italia, dagli avvocati Gianluca Grazioli e Sabrina Marino (studio Giliberti Triscorna e Associati) e dal commercialista Marco Pancaldi (studio MBA).

VetPartners Italia, nata nel 2019, fa parte del gruppo VetPartners LTD che vanta oggi più di 600 cliniche veterinarie in tutta Europa. Nata da veterinari per veterinari vogliamo essere il gruppo di riferimento in Europa, sostenendo tutte le nostre cliniche nella propria crescita, supportandole su tutte le tematiche gestionali e di business, investendo in nuove tecnologie e attrezzature mediche, incoraggiando una formazione continua in un ambiente di benessere e di apprendimento divertente e costruttivo