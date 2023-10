Accordo fra Unicoop Sicilia e Centro per l'impiego per far incontrare domanda e offerta di lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' la prima volta che un servizio pubblico si mette in gioco, chiedendo supporto e sostegno ad un’associazione datoriale qual è Unicoop Sicilia. Una sinergia importante che ha come obiettivo l’individuazione di tutte quelle condizioni che possano generare domanda e offerta, nell’ottica della costruzione di nuove opportunità di lavoro".

Lo afferma il presidente di Unicoop Sicilia, Felice Coppolino che, nei giorni scorsi, ha firmato un protocollo d’intesa con la dirigente del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, Salvatrice Rizzo, per fare incontrare la domanda con l’offerta di lavoro. "Le cooperative, basate sui principi di equità e partecipazione - continua Coppolino - offrono un’alternativa alle dinamiche economiche tradizionali, promuovendo occasioni di sviluppo. Un investimento nel futuro che, oltre a creare occasioni di lavoro, muove un indotto utile alla crescita economica del nostro territorio".

"Noi già da anni, attraverso l’avvio dei Cat (Centri di assistenza tecnica), offriamo la possibilità di far conoscere tutte le risorse che la nostra associazione può mettere a disposizione - aggiunge il presidente di Unicoop Sicilia - supportando così la nascita di un percorso imprenditoriale in forma cooperativa".

Anche la dirigente del Centro per l'Impiego, Salvatrice Rizzo, ha ribadito il "valore dell’accordo raggiunto che, grazie alle competenze delle persone del nostro gruppo di lavoro, permetterà di promuovere attività congiunte di webinar, recruiting day, condivisione di dati e best practices". Il protocollo, all’articolo 4, infatti, prevede che il Centro per l’Impiego "fornirà supporto e assistenza alle imprese che vogliano rivolgersi direttamente, o indirettamente per il tramite di Unicoop Sicilia e che necessitano di personale con specifici requisiti e dalla fase iniziale di pubblicazione delle opportunità occupazionali, sino alla conclusione del procedimento richiesto, fornendo supporto e assistenza nell’ambito delle proprie competenze. Organizzerà, inoltre, job day, career day, momenti formativi e informativi qualora richiesti mettendo a disposizione le competenze dei propri servizi e gli spazi utili del Centro per l’Impiego e/o gli spazi di Unicoop Sicilia". L’accordo avrà una durata annuale e alla scadenza potrà essere rinnovato a discrezione delle parti.