Abiconf, Domenico Perricone nominato presidente: "Via ai corsi di formazione per nuovi amministratori"

Si è costituito il nuovo consiglio direttivo di AbiConf Palermo, l’associazione provinciale degli amministratori di beni immobili, che ha aderito a Confcommercio. Il presidente è Domenico Perricone, la vicepresidente è Rosalia La Fata. Fanno parte del consiglio Enrico Aloi, Aldo Bellingardo, Polo Calogero Riggio, Giuseppe Schembri e Paride Seminara.

“Con l’aiuto di una grande struttura come Confcommercio - ha spiegato il presidente Perricone - vogliamo dare nuovi impulsi alla categoria dei professionisti che si occupano di amministrazione di condomini e dei patrimoni immobiliari. Stiamo preparando corsi di formazione per nuovi amministratori con particolare attenzione a temi specifici come la revisione dei bilanci, la contabilità e la privacy”.