Dossier Barriere insormontabili

La bellezza vietata, più della metà dei monumenti di Palermo è inaccessibile ai turisti in carrozzina

Dossier ha accompagnato in giro per il centro storico un disabile, che si è finto un visitatore, tentando di accedere all'interno dei luoghi più affascinanti. Dalla Martorana a Santa Ninfa dei Crociferi: secondo la lista del portale del Comune Palermo Welcome oltre il 50% dei luoghi è impraticabile per chi è in sedia a rotelle. E anche per chi vive in città le cose non vanno meglio... (VIDEO)