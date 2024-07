Dalla Polonia al Messico, Santa Rosalia nel mondo: "Ci ha salvato dalla peste e ci protegge dalle nuove epidemie"

È il 16 aprile del 2020, l'Italia e il mondo sono travolti dalla pandemia di Covid e all'indirizzo di posta elettronica del Santuario di Monte Pellegrino, allora retto da Gaetano Ceravolo, arriva una mail. A scrivere è una donna messicana: "Buongiorno, abito nel Chiapas, in una città chiamata Socoltenango. Anche qui celebriamo Santa Rosalia il 4 settembre e mia figlia è nata proprio quel giorno. Una volta sono venuti qui alcuni giovani e hanno detto che anche in Italia si festeggia, ma non hanno detto esattamente dove. Ora sto cercando informazioni, ho letto che salvava dalla peste, ora che la malattia di Covid è molto forte, voglio dire una preghiera a Santa Rosalia in modo da proteggere la mia famiglia e il mondo intero". In effetti nella cittadina di 17 mila abitanti del Centro America, al confine col Guatemala, il 4 settembre va in scena una processione. Uno dei tanti segni di un amore e di una fede sconfinata nei confronti dell'eremita che Palermo ha eletto a patrona e che adesso viene celebrata nel quattrocentesimo anniversario del ritrovamento delle spoglie.

Una devozione frutto non solo dell'emigrazione dei tanti siciliani all'estero che viene incarnata per esempio dal Festino che si tiene a Brooklyn, a New York, o dalle celebrazioni a Toronto, in Canada. La Santuzza è acclamata in molti altri luoghi anche e soprattutto per la sua agiografia che racconta la liberazione di Palermo dalla peste arrivata nel capoluogo siciliano nel 1624. Ad accompagnarci in questo viaggio è proprio Gaetano Ceravolo, reggente a Monte Pellegrino dal settembre 2011 al settembre 2020, che oggi guida il Santuario della Madonna Incoronata, a Foggia, ma che continua a studiare e a raccogliere testimonianze da ogni angolo del pianeta legate al culto di Rosalia Sinibaldi.

Polonia "patria" di Santa Rosalia

Il giro parte dalla Polonia per un motivo ben preciso. "Nel Paese ci sono oltre 50 tra chiese e cappelle dedicate a Santa Rosalia e un sacerdote polacco ha scritto anche un libro su questi luoghi", spiega Ceravolo. Dalla cappellina di Wrocanca, ad esempio, i fedeli prelevano acqua da un pozzo lì presente, ritenendola prodigiosa. Il culto è molto vivo anche a Czeladź dove ogni anno la prima domenica di settembre una schiera di pellegrini raggiunge il santuario dedicato alla vergine palermitana costruito alla fine dell'Ottocento.

Una processione che unisce Santa Rosalia a San Rocco si svolge anche a Przeczno. Un altro sito simbolo è Rzeszów, dove la cappella fu costruita nel 1882 e inaugurata il 5 maggio come ex-voto da parte dei coniugi Sophia e Lawrence Gwizdakowie per la nascita di un bambino, con la coppia in età piuttosto avanzata. Una connessione quella tra i fedeli dell'Est e la patrona di Palermo che si esplicita annualmente anche attraverso la presenza di centinaia di viaggiatori che raggiungono Monte Pellegrino a bordo di pullman. "Anche Cracovia - spiega don Ceravolo - fu sotto la protezione della santa palermitana in tristi momenti in cui era minacciata dalla peste, e per riconoscenza pure lì si celebrò la festa il 4 settembre e se ne diffuse la devozione".

Santa Rosalia in Austria

Restando in Europa, a Baden, in Austria, cittadina di 25 mila abitanti vicino a Vienna, in una piazza sorge una colonna chiamata della Santissima Trinità con un rilievo di Santa Rosalia. Ma c'entra sempre, in qualche modo, la Polonia. "L'opera - si legge in un'altra testimonianza raccolta da don Ceravolo - venne realizzata nel 1713. Pensate, erano passati meno di cento anni dalla prima 'processione delle ossa della Santuzza per le vie di Palermo'. Questa colonna è stata poi dedicata a Santa Rosalia e ricorda il momento in cui la peste si concluse definitivamente a Vienna".

L'opera è dello scultore Johann Stanety, nato nel 1663 in Slesia, regione della Polonia e morto nel 1726 a Vienna. Lo scultore è stato spesso impegnato dal principe Eugenio di Savoia e fece molte opere d'arte dello stile barocco in Austria. E vicino a Baden, nel distretto di Klein-Mariazell, esiste un luogo molto popolare di pellegrinaggio, una chiesa dove nella cripta si custodisce una piccola reliquia di Santa Rosalia incorniciata in un piccolo ostensorio. Ancora in Austria, la Santuzza è richiamata ad Unterpetersdorf dove è presente una parrocchia a lei dedicata, in un dipinto custodito in una chiesa di Klagenfurt e con una strada che porta il suo nome a Forchtenstein.

Santa Rosalia in Spagna

Tra le carte di don Ceravolo anche le origini del culto in Spagna. "Il re Filippo IV - si legge negli appunti conservati dal sacerdote - ebbe dal Senato di Palermo due grandi reliquie della Santa racchiuse in preziosissimi reliquari di corallo di squisita fattura e allorché l’esercito spagnolo, comandato da Giovanni d’Austria, impegnato nell’assedio di Barcellona fu minacciato dalla peste si fece una grandiosa processione portando in trionfo le sante reliquie, la peste scomparve e Barcellona fu liberata". Ma è a Torredembarra, sempre in Catalogna, e a Sanxenxo, in Galizia, che Rosalia, come a Palermo, è patrona. Le due cittadine spagnole portano in trionfo la Santuzza ogni anno con la festa che si celebra tra la fine di agosto e il 4 settembre.

Dalla Catalogna alla castigliana Toledo, storico centro medievale non lontano da Madrid. Qui il cardinale Portocarrero portò una reliquia e ottenne dalla Congregazione dei Riti, con decreto del 21 gennaio 1679, che nella sua Diocesi si celebrasse la festa di Santa Rosalia con rito doppio. Stesso privilegio ottenuto anche da Siviglia attraverso la stessa procedura portata avanti dall'arcivescovo Giacomo di Palafòx e Cardona. Sia aToledo che a Siviglia la festa di Santa Rosalia fu celebrata però il 7 settembre, ricorrendo secondo il calendario spagnolo, il 4 settembre, la festa di Santa Sabina alla quale moltissimi iberici sono legati. Oltre che a Siviglia, in Andalusia, tracce del culto della Santuzza, si trovano anche a Granada, Malaga e Gines.

Santa Rosalia in Francia

Chiesero la grazia alla Santuzza pure in un villaggio che domina la Costa Azzurra, vicino a Nizza, nel 1631 dopo una terribile epidemia di peste. La parrocchia di Tourrette-Levens in quel periodo si affidò alla protezione di Rosalia e da allora anche la cittadina transalpina è devota alla vergine palermitana. D'altronde, sempre in quel periodo, nel Seicento, come si legge tra i documenti di don Ceravolo "la regina di Francia Anna d’Austria ricevette in dono pure una preziosa reliquia di Santa Rosalia e la conservò religiosamente, volendo altresì che fosse dipinta l’immagine della Santa nel suo oratorio privato".

Santa Rosalia in Sudamerica

Attraversando l'Atlantico, tra Messico e Colombia, si trovano addirittura due città che si chiamano Santa Rosalia. In Sudamerica è forte anche la devozione in Venezuela. E a Città del Messico, nella Collezione di Blaisten don Ceravolo ha trovato nel 2018 il quadro "Santa Rosalia e il Bambino Gesù", opera di Nicolás Rodríguez Juárez, che risale al XVII secolo. "Due le particolarità di questa tela - sostiene don Ceravolo -. La prima è che l'unica opera in cui si vede Santa Rosalia con Gesù Bambino, la seconda è che si tratta forse dell'unico quadro al mondo in cui Santa Rosalia è vestita di 'arbraxio', dei panni di sacco vecchio. Di solito, infatti, viene ritratta con abiti da monaca francescana, benedettina o basiliana".

"E' un dettaglio importante - continua Ceravolo - perché, come risulta da testimonianze giurate quando Girolama La Gattuta, ricamatrice di Ciminna, salì su Monte Pellegrino per sciogliere il voto, il 26 maggio 1624, nel sonno vide la Madonna che le indicava di scavare in fondo alla grotta e poi vide una donna, come si legge nel libro 'Originale delli testimonij di Santa Rosalia', a cura di Rosalia Claudia Giordano, 'cun la corona in mano, come stesse in atto di fare oratione, in ginocchioni, vestuta di arbraxio (panno di sacco vecchio)'. Poi il 29 maggio iniziarono gli scavi e il 15 luglio 1624 fu ritrovato il corpo della Santuzza". Vista la rarità del pezzo, nel dicembre 2018, Ceravolo ha donato una riproduzione della tela di Juárez all'arcivescovo Corrado Lorefice.