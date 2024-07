Dossier Un tuffo nel passato

Quando in via Notarbartolo giocava il Palermo: il primo campo di calcio dove ora c'è la Corte dei conti

Il prato verde su un terreno appartenuto alla famiglia Whitaker, con una porta parallela all’attuale via Libertà e l’altra alla via Sciuti. Dossier vi mostra le foto storiche del primo vero campo di football in città. Lì nacquero le premesse alla Coppa Lipton, la più grande epopea calcistica dell’Italia meridionale nell’età pionieristica del pallone