Dossier Anarchia relazionale

Sesso senza tabù e gelosia al bando, chi sono e come vivono i poliamorosi a Palermo

Dossier è entrato in casa di una coppia, sposata da 12 anni con tre figli, che pratica un tipo di "relazione romantica e sessuale consensuale" con più persone: "Ma tutto deve essere fatto alla luce del sole, deve essere un sentimento non esclusivo ma inclusivo". Ecco cos'è lo shibari "come forma di protezione" e il glossario (non monogamo) del poliamore