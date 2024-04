Dossier Quindici anni dopo

Le stelle mancate: che fine hanno fatto i giocatori del Palermo che vinsero lo scudetto Primavera

Trento, 8 giugno 2009: i rosanero conquistano il tricolore e scrivono un pezzo di storia. L'allenatore, Rosario Pergolizzi, in lacrime dice: "Questi ragazzi hanno un grande futuro davanti". In realtà non è andata proprio così. Dossier ha rintracciato i protagonisti. Il portiere meccanico, il fisioterapista, il mediano che lavora in un bar: ecco cosa fanno oggi