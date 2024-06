Dossier Vite spericolate

Tatuaggi, gilet in pelle e una passione a due ruote: le tribù delle Harley-Davidson tra le strade di Palermo

"Live to ride, ride to live" è il loro motto perché ognuno di loro vive per correre e corre per vivere. Dossier vi porta alla scoperta del Palermo Chapter, uno dei gruppi di motociclisti più antichi e numerosi della città tra storie di amicizie e amore nate tra l'asfalto