Sempre più i siciliani che pagano per farsi sottomettere, le confessioni di una mistress e del suo schiavo

Niente sesso a pagamento. Troppo inflazionato. Adesso si paga per essere dominati e umiliati dal gentil sesso. Negli anni del dopoguerra, paradossalmente, era tutto più “poetico”: si andava a prostitute per la prima esperienza, per un rito iniziatico quasi obbligatorio per molti. Si cercava una lei che, come cantava Fabrizio De Andrè, “sta sulla soglia e vende a tutti la stessa...

Il contenuto è riservato agli abbonati.