"Liberaci dal diavolo": la mappa degli esorcisti a Palermo

"Le sette, sataniche, esoteriche e non, hanno sempre più adesioni anche qui in Sicilia, e non solo dopo i fatti di Altavilla. Del fenomeno ci siamo accorti già da qualche anno, facendolo più volte presente. A essere colpiti sono i più fragili. La crisi economica, le insicurezze emotive e sociali, le idee di catastrofismo ossessivo sono state terreno fertile per creare nuovi adepti. Le sette...

Il contenuto è riservato agli abbonati.