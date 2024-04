Dossier Istruzione alternativa

Alla scoperta dell'homeschooling: perché a Palermo sempre più genitori fanno studiare i figli in casa

Sono numerosi quelli che decidono di non mandare più i loro bambini nelle classi tradizionali, ma li istruiscono da soli o in gruppo. Ed è tutto legale. Dossier ha raccolto diverse testimonianze. In città esistono anche speciali istituti: ecco come funzionano, tra pro e contro, quali sono i requisiti e come fare domanda