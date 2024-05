"Morire senza Dio", ecco perché a Palermo è difficile organizzare un funerale laico

"Questa è una simulazione. Facciamo finta che sia morto mio nonno, se volessi fargli un funerale laico entro 24 ore, come dovrei procedere?". E' la domanda che Giorgio Maone, coordinatore del circolo Uaar di Palermo (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), ha posto agli uffici dell'Urp del Comune per capire quali sono le modalità con cui è possibile accedere al servizio per le sale commiato. Qualche minuto di silenzio, facce attonite e decine di chiamate sembrerebbero far trapelare che ottenere una risposta per vie brevi, al momento, non c'è. Salutare un parente o un amico defunto a Palermo senza ricorrere a celebrazioni religiose sembrerebbe un privilegio riservato perlopiù a vip o personaggi pubblici. "O comunque - dice Maone a Dossier - per persone del ceto medio-alto intellettuale con conoscenze anche all'interno della macchina burocratica".

Il contenuto è riservato agli abbonati.