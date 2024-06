Funerali laici, sul sito del Comune pubblicato il modulo per organizzare il rito civile a Palermo

Morire senza Dio a Palermo adesso sarà più semplice. Dopo l'approfondimento di Dossier sulle difficoltà riscontrate nell'accedere al servizio di commiato in Sala Bonanno, gli spazi all'interno del cimitero dei Rotoli destinati con un decreto comunale ai riti funebri civili, sul sito del Comune è stato pubblicato il modulo per utilizzare la sala e per celebrare, dunque, il rito laico.

Giorgio Maone, coordinatore del circolo Uaar di Palermo (Unione degli Atei e degli agnostici razionalisti), aveva simulato la morte del nonno presso gli uffici comunali dell'Urp, per capire come organizzargli in 24 ore un funerale laico. In quell'occasione non ebbe risposta immediata ma gli fu promesso che avrebbe ricevuto una mail non appena la procedura sarebbe stata semplificata.

A informare Dossier sulla pubblicazione della relativa istanza, avvenuta a quasi un mese dalle nostre richieste, sono gli uffici del Servizio cimiteriale comunale. Proviamo, così, a capire come accedere al servizio. Ci colleghiamo al sito del Comune per cercare il modulo. Dopo una prima ricerca non riusciamo a trovarlo utilizzando le parole chiave. Chiediamo dunque ai dirigenti del settore la procedura diretta per trovare il modello.

Ci viene subito indicato il sito comunale degli impianti cimiteriali. "E' possibile o accedere direttamente dal sito indicato - ci spiegano - o da quello del Comune, andare nella sezione Servizi, proseguire su servizi online, portale dei servizi, servizi cimiteriali e poi nella sezione modulistica occorre cercare il modulo 18 relativo alla chiesa/sala di commiato". Con qualche difficoltà troviamo finalmente il relativo modulo.

Nell'istanza è necessario inserire i dati del richiedente e del defunto, indicando la preferenza di data e ora per la fruizione della sala del commiato al camposanto di Vergine Maria. Con il modulo è possibile chiedere anche la disponibilità per l'utilizzo della chiesa all'interno del cimitero. L'istanza potrà essere consegnata agli uffici dei servizi cimiteriali, in via Lincoln 144, negli orari di apertura al pubblico o trasmettendo una copia scansionata all'indirizzo pec impianticimiteriali@cert.comune.palermo.it. E' necessario, inoltre, inserire due marche da bollo da 16 euro, che devono essere annullate mediante apposizione della sottoscrizione, della data o di un timbro.

A esprimere soddisfazione (a metà) è lo stesso coordinatore dell'Uaar. "Ho ricevuto anche io la mail il 31 maggio. Esprimiamo compiacimento - dice a Dossier Maone - per come a soli cinque mesi dall'annuncio della disponibilità della sala e a un mese dalla nostra richiesta di una procedura chiara per accedervi, il Comune si sia dotato di un modello d'istanza. Certo, però, mia 'nonna' - scherza - ancora non ha capito come fare. Il reperimento e lo scaricamento di quest'ultimo non è ancora ottimale, dal momento che dall'applicazione web 'Impianti Cimiteriali' della Sispi non è possibile né linkarla direttamente né renderla indicizzabile dai motori di ricerca. Per sopperire a questo problema - conclude - abbiamo caricato il modulo sul nostro sito, nell'attesa di trovare una pagina dedicata ai funerali laici (compresa l'indicazione per la richiesta di altre sale, come l'ex convento di San Mattia ai Crociferi) sul sito istituzionale del Comune, digitando semplicemente su un motore di ricerca 'funerali laici a Palermo'".