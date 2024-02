Dossier Tra vergogna e povertà

Bollette arretrate e frigo vuoto, come si vive a Palermo senza reddito di cittadinanza

Dossier è entrato in casa di alcune delle famiglie dopo l'abolizione del sostegno. Adesso c'è chi è costretto a lavorare in un maneggio a 500 euro al mese e chi come badante a 20 euro con turni di 12 ore a notte. In provincia sono state quasi 50 mila le domande per i nuovi sussidi varati dal Governo, ne sono state accolte meno della metà