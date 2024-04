Guida alla "scomunica": come ci si sbattezza e in quanti lo fanno a Palermo

Giorgio ha incorniciato la sua scomunica e, come una medaglia al valore, la espone nel salone tra i ricordi più belli. Francesco le ha trovato spazio in corridoio, su una parete dove può sempre vederla ma lontana dagli occhi di tutti. Ricordano bene entrambi il senso di libertà provato il giorno in cui hanno deciso di sbattezzarsi. Come loro, sono centinaia i palermitani che, secondo le stime dell'Uaar (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti), hanno scelto di "non essere più aderenti - come si legge sul registro battesimale - alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana". Ecco alcune delle loro storie

Il contenuto è riservato agli abbonati.