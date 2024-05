Dossier Vita da ricchi

Fino a 10 mila euro per iscriversi, soci selezionati: vi portiamo nei circoli sportivi più esclusivi di Palermo

Sono oasi immerse nel verde frequentate dall'alta borghesia. Non basta pagare, per accedervi occorre essere "presentati". All'interno si possono praticare tutti i tipi di sport: dal tennis al calcio, dal golf al nuovissimo pickleball. Ma ci si può anche rilassare a bordo piscina o nelle Spa. Ecco i servizi che offrono e come farne parte