Dossier Emergenza abitativa

La sanatoria della discordia, le case confiscate alla mafia occupate: ecco dove sono e chi ci vive

Dopo le polemiche sull'iniziativa del Comune per regolarizzare chi abusivamente abita anche da diversi decenni negli immobili tolti a Cosa nostra, Dossier ha recuperato la lista dei 68 appartamenti sparpagliati per tutta la città. Le storie e le testimonianze delle famiglie: "Siamo stati noi a fare i lavori, prima qui non c'era neppure il tetto..."