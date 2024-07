Dossier Cervelli geniali

Menti ad alto potenziale: ecco le storie dei bambini palermitani "plusdotati"

In inglese li chiamano “gifted”, alunni con un alto quoziente intellettivo che in classe si annoiano perché sanno già tutto. C'è chi a 6 anni ha imparato da autodidatta a leggere e scrivere in giapponese o in cirillico, c’è chi si lancia in calcoli matematici e chi brilla al pianoforte o nel canto. Dossier racconta alcuni dei casi seguiti dal centro di riferimento in città