Una casa comunità al posto dell'unico asilo del paese: bambini scaricati per salvare i soldi del Pnrr

Niente più giochi e stimoli per la costruzione dell'identità e dell'autonomia, via i grembiuli blu per far spazio ai camici bianchi: i bimbi di un paese rischiano di restare senza asilo nido. E' imminente, infatti, la chiusura dell'unica struttura del territorio adibita al servizio socio educativo per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, al cui posto - nell'ambito della Missione 6 del Pnrr - dovrebbe nascere una casa di comunità. Dossier ha provato a ripercorrere le vicissitudini che hanno portato alla situazione odierna.

Il contenuto è riservato agli abbonati.