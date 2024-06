Dossier Fischietti nel mirino

Aggressioni in aumento, così a Palermo si rischia di non avere più nuovi arbitri

Nel 2023 il 15% degli episodi di violenza contro i direttori di gara è avvenuto in Sicilia. Anche nel 2024 sono stati numerosi i casi, quattro dei quali classificati come gravi. Il racconto choc di un "fischietto" di 21 anni a Dossier: "Mi hanno sbattuto la testa contro la porta". L'amarezza del presidente dell'Aia provinciale: "Quanti sforzi per attirare i giovani..."