Dossier San Valentino ai tempi del "patriarcato"

Quando i palermitani raccontarono l'amore, il sesso e le donne a Pier Paolo Pasolini

Con "Comizi d'amore", primo esempio di "cinema verità" in Italia, lo scrittore e regista nel 1963 fece tappa in città e a Camporeale per documentare i punti di vista dei siciliani, lasciati ai margini del boom economico. Oggi il film permette di accorgersi di tanti cambiamenti proprio mentre si parla - spesso a sproposito - di maschilismo