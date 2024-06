Caos e attese per i presidi salvavita, si cambia: gli uffici di via La Loggia saranno aperti ogni giorno

Gli uffici di via Gaetano La Loggia preposti alla fornitura di presidi e ausili saranno aperti ogni giorno, mattina e pomeriggio. Dopo il servizio di Dossier in cui, con una telecamera nascosta, abbiamo documentato i disagi per disabili, soprattutto diabetici, e anziani in attesa per ore e spesso costretti a tornare più volte al Pta Biondo, il commissario straordinario dell'Asp Daniela Faraoni è corsa subito ai ripari intervenendo con una drastica rimodulazione dell'apertura dei locali dell'edificio 3, fino a ieri accessibili al pubblico solo il giovedì mattina.

"Nell’esprimere rammarico e profondo dispiacere per quanto verificatosi al Pta Biondo e, soprattutto, per i disagi causati all'utenza nell’espletamento delle attività finalizzate alla diffusione di presidi e ausili, il commissario - dicono dall'Azienda sanitaria provinciale - è intervenuto con fermezza nell’organizzazione e ha disposto prioritariamente l’apertura al pubblico (già da lunedì 10 giugno) degli uffici presidi e ausili del Pta Biondo di via La Loggia tutti i giorni della settimana mattina e pomeriggio, dalle 8.30 alle 13.30 e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, almeno fino a quando non saranno smaltiti gli arretrati".

Dall'azienda tengono a precisare che "tale situazione, purtroppo, è generata anche dal fatto che l’utenza predilige ancora la presenza fisica negli uffici, piuttosto che far ricorso alle procedure online. Tutto dovrebbe semplificarsi appena la piattaforma per i piani terapeutici sarà utilizzata anche dai medici di medicina generale".