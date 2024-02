Quasi un anno per un intervento di routine, a meno che non si simuli un'emergenza e si passi dal pronto soccorso. Tanto è il tempo che una bambina di appena 7 anni, affetta da un tumore della pelle, sta aspettando all'Ospedale dei Bambini per essere operata. Come lei altri 750 pazienti sono in lista d'attesa perché il Di Cristina a corto di medici apre la sala operatoria solo per le urgenze...

Il contenuto è riservato agli abbonati.