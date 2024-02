In lista d'attesa da un anno per un'operazione, l'Ospedale dei Bambini: "Ora in servizio 4 nuovi medici"

"Lo sfoltimento delle liste d'attesa continua a essere un obiettivo prioritario al fine di garantire ai cittadini, piccoli e grandi, l'inalienabile diritto alla salute in tempi ragionevoli". Con queste parole Walter Messina, neo direttore generale dell'Arnas Civico, di cui fa parte anche l'Ospedale dei Bambini, replica all'inchiesta di Dossier sul caso di una bimba di 7 anni affetta da un tumore della pelle e che per un anno è rimasta in lista d'attesa per l'intervento chirurgico. E annuncia che sono entrati in servizio quattro medici in Chirurgia pediatrica e che "si stanno completando le procedure per il reclutamento di tre dirigenti medici a tempo indeterminato nonché del primario di tale reparto". Come è emerso infatti la struttura pediatrica, a corto di medici, riesce a garantire solo le urgenze e le operazioni salvavita. In lista d'attesa, a oggi, ci sono 750 bambini.

Il direttore sanitario - che si ritrova a guidare solo da qualche settimana l'ospedale pediatrico - ammette le criticità, ma sottolinea come queste ci siano già da tempo. "La situazione del presidio ospedaliero Di Cristina è sotto stretto monitoraggio dai primi istanti del mio insediamento - spiega a Dossier - proprio per le diverse criticità emerse, che meritano senz'altro misure organizzative atte a risolverle per garantire alti standard qualitativo assistenziali alla cura dei piccoli pazienti. Tali criticità però non sono nate oggi, ma sono maturate evidentemente nel tempo pesando su di esse diversi fattori organizzativi ed elementi sistemici, quali liste di attesa e carenza di personale, che non riguardano solo questa singola realtà".

Al lavoro per smaltire le liste d'attesa e arginare l'emergenza

Messina, dunque, sarebbe già all'opera per smaltire le liste d'attesa e arginare un'emergenza che, sulla pelle dei pazienti più piccoli, porta a una maggiore indignazione. "Seppur sia impensabile che tutto possa essere risolto in un giorno - continua - interverrò efficacemente e con il massimo impegno su ciò che oggi si trova sotto la mia gestione, cercando di garantire il miglioramento continuo del livello di assistenza quali-quantitativo con i mezzi in dotazione presenti e con misure strutturali a sostegno di una riprogettazione gestionale migliorativa nel medio e lungo termine. In tale ottica, è in corso di valutazione l'opportunità di istituire un 'team work intraziendale' dedicato proprio a questo segmento-presidio di particolare criticità per focalizzare al massimo, attraverso figure professionali e competenze multidisciplinari - già presenti in azienda e di elevato outstanding - l’attenzione sul presidio ospedaliero Di Cristina quantomeno nelle more di un più complessivo riordino organizzativo".

La chiamata dopo la segnalazione all'Urp dell'assessorato alla Salute

La madre della piccola, prima di andare con Dossier nel reparto di Chirurgia pediatrica per una nuova visita - dato il peggioramento delle condizioni di salute della piccola ("quando siamo venuti la prima volta aveva una puntina microscopica, ora è una bolla che sanguina e provoca dolore" aveva spiegato) ha presentato una segnalazione all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'assessorato alla Salute di piazza Ottavio Ziino. "La direzione strategica - afferma Messina - si è già tempestivamente attivata sulla segnalazione pervenuta dall'Urp dell'assessorato regionale della Salute al fine di fornire un adeguato riscontro alla madre della piccola affetta da tumore benigno della pelle. Preliminarmente si fa presente che, come da direttive assessoriali, questa azienda ha espletato interamente gli interventi programmati per il 2022 e ha puntualmente avviato la calendarizzazione dei nuovi interventi relativi al 2023 al fine di ridurre le liste di attesa".

Il reclutamento di nuovi medici per la Chirurgia pediatrica

L'emergenza dunque, stando alle parole del direttore generale - che Dossier aveva già provato a contattare per una replica prima della pubblicazione dell'inchiesta - potrebbe rientrare a breve. "Con riferimento al reparto di Chirurgia pediatrica - spiega - grazie all'immissione in servizio di quattro ulteriori dirigenti medici a tempo determinato abbiamo migliorato la situazione esistente, che troverà definitiva soluzione, a breve, con il completamento delle procedure in corso di svolgimento per il reclutamento di tre dirigenti medici a tempo indeterminato nonché del primario di tale reparto. Va altresì precisato, per completezza, che il genitore in questione è stato prontamente contattato e che la figlia ha effettuato il controllo in reparto, dove è stata adeguatamente valutata consigliando il ricovero presso il pronto soccorso".

La visita al Policlinico e l'intervento in due giorni

La famiglia ha tuttavia rinunciato a questa possibilità perché, come spiegato dalla dottoressa che ha visitato la bambina, avrebbero dovuto "attendere un tempo indefinito al pronto soccorso", col rischio di intasarlo, per una "non-emergenza". E' pertanto andata al Policlinico, dove la figlia è stata visitata ieri mattina (mercoledì 28 febbraio) e domani, dunque in appena due giorni, sarà operata. "Il ricovero al Di Cristina non è mai avvenuto - dice ancora il neo direttore - in quanto il genitore ha deciso di abbandonare la struttura senza avvisare il reparto. Ricontatto telefonicamente, il genitore ha deciso di rinunciare all'intervento chirurgico, dichiarando di aver preso contatti con altra struttura ospedaliera. Per questo si è comunicato all'Urp aziendale la rinuncia, ritenendo di essere venuta meno la ragione della segnalazione stessa. Alla famiglia manifestiamo ampia solidarietà per la situazione verificatasi e anzi chiediamo di fornire, attraverso l'Urp aziendale e la direzione sanitaria, eventuali elementi di valutazione ritenuti opportuni".