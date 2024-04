Cure per diabetici a rischio perché c'è chi usa l'Ozempic per dimagrire: a Palermo nuovi farmaci in arrivo

Magre (e belle) a tutti i costi, ma sulla pelle dei diabetici. Mentre i 92 mila malati palermitani sono potenzialmente a rischio - viste le difficoltà ad approvvigionarsi del loro farmaco salvavita, costretti a cambiare piano terapeutico e addirittura a non potervi accedere perché scoraggiati da chi ne fa un uso improprio - c'è chi Ozempic lo usa come fosse una "punturina" dimagrante. L'antidiabetico di nuova generazione, che sta spopolando grazie anche alla ribalta avuta sui social network, infatti scarseggia nelle farmacie del capoluogo siciliano. Ma c'è una novità: a Palermo sta per arrivare dagli Stati Uniti una compressa con il principio attivo gemello dell'Ozempic, ovvero la semaglutide.

