Viaggio nell'innovativo laboratorio del Policlinico, dove il rischio Alzheimer si scopre con un esame del sangue

Un semplice esame del sangue per rilevare il rischio di Alzheimer addirittura dieci anni prima che insorga la malattia. Una svolta che, se combinata alla possibilità di fare screening preventivi, potrebbe incidere e combattere la più diffusa forma di demenza. Apripista in Sicilia è il Policlinico di Palermo, primo nell'Isola e tra i pochi in Italia a cercare (e dunque diagnosticare)...

Il contenuto è riservato agli abbonati.