Operata al Policlinico la bambina con un tumore alla pelle che aspettava l'intervento da un anno al Di Cristina

Dopo un anno di attesa al Di Cristina, in due giorni appena la bimba con un tumore della pelle è stata operata, ma al Policlinico. L'intervento, infatti, è stato programmato ed eseguito nel giro di 48 ore. I genitori della piccola di appena 7 anni, che si erano rivolti all'Ospedale dei Bambini su indicazione di un dermatologo privato per l'asportazione di un "pilomatricoma", hanno dovuto aspettare ben 12 mesi prima di ricevere una risposta. La figlia, inserita in lista d'attesa nella fascia "B", che indica le operazioni non urgenti (perché la lesione cutanea potrebbe essere di origine benigna) è però peggiorata nel corso del tempo. A Dossier, la mamma aveva detto: "Quando siamo venuti la prima volta aveva una puntina microscopica, ora è una bolla che sanguina e provoca dolore".

Si attende l'esame istologico sul pilomatricoma

Così questa mattina, la bambina è stata accolta all'interno del reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale Paolo Giaccone. Adesso, nel giro di un mese, l'esame istologico confermerà la natura della neoformazione. Secondo i medici che l'hanno visitata al Di Cristina lo scorso 2 marzo, infatti, si sarebbe trattato di un tumore benigno da rimuovere, ma senza fretta. Ecco perché la piccola sarebbe stata inserita in questa infinita lista d'attesa, insieme ad altri 750 bambini. I ritardi, così come ha ammesso una dottoressa della Chirurgia pediatrica non sapendo di essere registrata, nascerebbero da un organico ridotto all'osso. Nessun chirurgo e, dunque, la possibilità di aprire la sala operatoria solo per interventi salvavita.

Cosa è il pilomatricoma? La risposta del dermatologo Cosa comporta attendere così tanto? A spiegarlo a Dossier è un dermatologo che preferisce non comparire. "Il pilomatricoma proliferante è generalmente una neoplasia benigna della matrice pilifera che può potenzialmente comportare recidive locali. Ci sono delle lesioni della cute che si chiamano 'lesioni precancerose', ovvero dei tumori che possono trasformarsi in cancro. Questa che ha la bambina, a occhio, non sembra una lesione precancerosa. Sembra più una lesione superficiale. Ovviamente se alla paziente fa male va tolta, così come è giusto toglierla se si infetta e questo sembra il caso. Ad ogni modo a oggi non è stata fatta una biopsia e un anno è effettivamente troppo. Forse varrebbe la pena fare l'esame istologico. Non mette in pericolo la salute della piccola, ma senza una diagnosi istopatologica non è possibile esserne certi".

Chirurgia pediatrica del Di Cristina: ecco 4 nuovi medici, presto altri 3 più il primario

A questo proposito la direzione generale dell'Arnas Civico guidata da Walter Messina, di cui fa parte anche l'ospedale pediatrico di via dei Benedettini, dopo l'inchiesta di Dossier ha fatto sapere che "sono entrati in servizio quattro medici in Chirurgia pediatrica e che si stanno completando le procedure per il reclutamento di tre dirigenti medici a tempo indeterminato nonché del primario di tale reparto". Tutte le criticità, nella replica del manager da poco nominato a capo del Di Cristina, sono state ammesse e sembrerebbe che si sia già all'opera per arginare l'emergenza che, stando alle ultime stime, ricadrebbe su almeno 750 bambini. "Lo sfoltimento delle liste d'attesa continua a essere un obiettivo prioritario al fine di garantire ai cittadini, piccoli e grandi, l'inalienabile diritto alla salute in tempi ragionevoli" è stata la sua promessa.

La famiglia ha rinunciato all'intervento, ecco perché

Intanto la famiglia, dopo la segnalazione all'Urp, l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'assessorato alla Salute di piazza Ottavio Ziino, era stata contattata dal Di Cristina per programmare - stavolta a tempi record - l'intervento. "Il ricovero al Di Cristina non è mai avvenuto - aveva spiegato Messina - in quanto il genitore ha deciso di abbandonare la struttura senza avvisare il reparto. Ricontatto telefonicamente, il genitore ha deciso di rinunciare all'intervento chirurgico, dichiarando di aver preso contatti con altra struttura ospedaliera". E così, in effetti è stato. "Ma se ho rinunciato all'intervento - dice a Dossier la mamma - non è stato perché ho 'deciso', ma perché non ho avuto altra scelta. Attendere un tempo indefinito al pronto soccorso, col rischio di contribuire a generare un altro disagio, non sarebbe stato giusto nei confronti dei tanti bambini che hanno diritto alla salute come mia figlia in una città che sappia prendersi cura dei suoi piccoli".