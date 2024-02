"Pronto, sono posseduta dal demonio": tra sette e santoni ecco chi a Palermo chiede un esorcismo

C'è chi pensa di essere posseduto dal demonio e chi crede di essere vittima del malocchio o di una fattura. Convinzioni, a volte ossessive, che derivano da segni che si vedono in casa, da strani comportamenti - come la difficoltà a pregare o a entrare in chiesa - ma anche da oggetti, che si ritengono maleficiati. Sono soprattutto donne, in genere ultracinquantenni e della provincia, a chiedere aiuto al Centro di ascolto del Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, presente in tutta Italia e che ha una sede anche a Palermo) e che negli ultimi sei mesi ha ricevuto un migliaio di richieste, molto spesso da parte di persone che chiedono di essere sottoposte a un esorcismo.

"Ad Altavilla né settarismo né satanismo"

Alla luce della strage di Altavilla Milicia, dove, secondo la Procura di Termini Imerese, Giovanni Barreca, 54 anni, con l'aiuto di due complici, Massimo Carandente, 50 anni, e Sabrina Fina, di 42, ha massacrato la moglie, Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, risparmiando - per ragioni ancora tutte da chiarire - un'altra figlia di 17 anni, il Gris diventa un punto di riferimento per comprendere il mondo - segretissimo - delle sette e anche del disagio sempre più diffuso in tante persone che le alimentano. "Per quanto è emerso finora - spiega il presidente del gruppo di Palermo, Tullio Di Fiore, a Dossier - non ravviso né settarismo né satanismo in quanto accaduto ad Altavilla, al massimo una forma di fanatismo religioso". Una setta è infatti un'organizzazione, deve avere una struttura, delle regole, un luogo in cui incontrarsi: tre persone non fanno una setta. Quanto al satanismo è facile scartarlo perché, secondo quanto riferito da Barreca ai carabinieri, il massacro sarebbe stato compiuto non in nome del diavolo, ma invece come un rito di purificazione dal "Male".

"Mille chiamate in 6 mesi, per il 10% valutiamo l'esorcismo"

"Da quando abbiamo attivato, da circa 6 mesi, il nostro centralino online che consente agli utenti di fare segnalazioni senza limiti di orario e di spazio - spiega Di Fiore - ne abbiamo ricevute circa un migliaio. Con il meccanismo che avevamo prima, attraverso mail, incontri in sede o tramite i parroci, ne arrivavano circa un centinaio. Chi cerca il Gris manifesta di solito problemi spirituali, pensa di essere indemoniato o comunque vittima di malefici. Devo dire - rimarca Di Fiore - che nel 90% dei casi, dopo un paio di chiacchierate, riusciamo a rassicurare le persone e la cosa si chiude lì. Il restante 10% - continua - viene invece segnalato alla nostra équipe di specialisti, con medici e psicologi, per valutare preliminarmente se sia necessario effettivamente un esorcismo".

L'identikit di chi chiede aiuto

L'identikit di chi chiama il Gris (i numeri sono 091.6218877, 051.260011 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure 3201878759, ma ci sono anche due indirizzi mail: centroascolto@gris.org e info@gris.org) è quello di una persona "sicuramente fragile", spiega ancora Di Fiore, rimarcando che si tratta però di "un fenomeno trasversale, perché di fronte a certi meccanismi mentali, l'avere o meno una laurea non ha alcuna importanza" e pure che "il particolare momento storico, con le guerre, la crisi climatica e altro alimentano senz'altro le preoccupazioni" in chi già è privo di punti di riferimento e in difficoltà. La prima soluzione offerta dal Gris "è offrire ascolto, perché queste persone quasi sempre hanno alla fine bisogno soltanto di questo". In una società distratta, indifferente e poco empatica, chi è più debole viene magari escluso "ed è facile che poi possa trovare conforto in sette e gruppi, dove invece viene accolto con tante attenzioni", dice il presidente del Gris. In sostanza la chiamata al centro di ascolto permette forse di evitare che le persone trovino riparo proprio da chi poi le stritolerà psicologicamente.

Come difendersi e non farsi intrappolare

"I social hanno chiaramente aumentato i livelli di indottrinamento - spiega ancora il presidente del Gris - e il modo per difendersi è prima di tutto usare il senso critico. Occorre allarmarsi e decidere di lasciare eventuali gruppi quando scattano i divieti, di leggere determinate cose, piuttosto che di frequentare certi ambienti e persone eccetera. Questo nasconde infatti sempre una forma di controllo sulla persona, che viene subdolamente chiusa in un mondo". E intrappolata. Fino a conseguenze anche estreme. "Non è mai capitato - rassicura Di Fiore - che qualcuno ci chiamasse dicendoci che aveva intenzione di ammazzare qualcuno per liberarsi dal Male o manifestazioni di violenza come quella di Altavilla, cose che naturalmente avremmo immediatamente segnalato alle forze dell'ordine".

Occorre sapere inoltre che "questi gruppi e sette selezionano le persone - sottolinea Di Fiore - attraverso conferenze e incontri pubblici, con questionari, anche in rete e sui social". Insomma sanno dove andare a pescare, comprendono sia la fragilità che gli orientamenti culturali "e non faranno mai entrare soggetti instabili, che potrebbero diventare dei pericoli".

Lo scopo di guru, maghi e santoni? "Detenere il potere sugli altri"

Ma perché alla fine si mettono in moto tutte queste risorse per approfittare di chi è più fragile? Molto spesso dietro a un presunto spiritualismo e alla salvezza della propria anima si nascondono delle truffe: "In alcuni casi è così - conferma Di Fiore - dietro a idee ammantate di spiritualismo si spingono le persone a fare donazioni in denaro per foraggiare il gruppo. In questi casi, quando vengono richiesti soldi, occorre stare molto attenti". E quando invece il vil denaro non c'entra, cosa cercano santoni, maghi e guru? "Il potere sulle persone, il primo peccato dell'uomo - afferma Di Fiore - che riuscirà poi a portare spontaneamente chi viene piegato a fare qualsiasi cosa. Sembra banale, ma la chiave è questa. Immaginiamo un mago che fornisca le sue predizioni gratuitamente e che queste effettivamente trovino riscontro in chi si è rivolto a lui. Sarà poi proprio quest'ultimo, da solo, senza apparentemente alcuna costrizione, a mettersi ai piedi di quel mago".