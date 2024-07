La stazione fantasma di Maredolce, la promessa di Aricò: "Sarà riaperta entro quest'anno"

Presto l'orologio potrebbe ricominciare a segnare l'ora esatta e le panchine, vuote ormai da otto anni, ospitare per la prima volta dei passeggeri. La stazione di Maredolce potrebbe essere infatti riaperta e messa in funzione entro quest'anno. Ad annunciarlo a Dossier è l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò a margine della presentazione della nuova fermata De Gasperi di via Monti Iblei dopo il reportage di Dossier che nei giorni scorsi ha documentato lo stato di abbandono in cui si trova la fermata. "Riteniamo - ha detto Aricò - che le stazioni se ci sono vanno utilizzate e vanno implementati i servizi. Abbiamo già dato dimostrazione dell'impegno del governo su stazioni mai aperte come la fermata Orsa di Cinisi. Stiamo lavorando sulle opere incompiute, anche se quella non era considerabile incompiuta perché già finita, ma i siciliani vedendola chiusa la ritenevano tale. Faremo lo stesso con Maredolce. Io credo che già quest'anno riusciremo ad aprirla".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La stazione - pensata un tempo per collegare il quartiere di Brancaccio con l'aeroporto e Cefalù, aggirando la stazione centrale- adesso si trova immersa tra sterpaglie diventate troppo alte e vetrate distrutte sostituite da grate in ferro. La fermata era stata aperta nel 2016 ma è stata subito vandalizzata e richiusa. Nel 2020 è stata rimessa in funzione, dopo nuovi lavori effettuati da Rfi per il valore di un milione di euro. Interventi che, però, non sono bastati per garantirne la fruibilità perché nel giro di poco tempo la struttura è stata nuovamente oggetto di furti e atti vandalici ed è stata richiusa al pubblico.

Così un gruppo di cittadini, desiderosi di poter fruire di questa importante ala ferroviaria, ha pensato di lanciare una petizione. Un'idea subito accolta e portata avanti dalla pagina Facebook Palermo in Progress, amministrata dall'ingegnere Roberto Di Maria, che da anni ha a cuore il tema della mobilità cittadina e delle infrastrutture. L'istanza ha già raggiunto in pochi giorni 250 firme. Tra i sostenitori, un giovane cittadino, Filippo Alberto Scalone, che ha raccontato a Dossier l'importanza strategica di questa fermata per il territorio. "Come cittadini - commenta Alberto con Dossier - siamo soddisfatti della risposta dell'assessore Aricò e che sia tornata l'attenzione su questo tema dimenticato, era l'obiettivo della petizione. Adesso aspettiamo che alle parole seguano i fatti, sono state troppe le promesse alle quali non è stato dato seguito. Saremo completamente sereni appena sapremo con certezza la data di apertura della stazione Maredolce, fino ad allora continueremo a raccogliere le firme e a tenere alta l'attenzione".

Oggi finalmente, dopo tante attese e soldi sprecati, sembrerebbe che qualcosa torni a muoversi. "A Maredolce - conclude Aricò - ci sono problemi diversi da Orsa perché quando è stata completata, ha subito vari atti di vandalismo. Sarà però priorità del governo e del sottoscritto avviare un nuovo sopralluogo sul posto e capire gli investimenti necessari per riaprire la fermata e quali frequenze assicurare. Con Orsa ci sono volute poche settimane di lavoro duro e intenso, ma la volontà non ci manca. Lavoriamo molte ore al giorno per poter essere al fianco delle esigenze dei siciliani".