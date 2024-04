Valeria Grasso e l'occupazione abusiva del bene confiscato, sequestrata la palestra a San Lorenzo

Arrivano i sigilli sulla palestra antiracket di Valeria Grasso. Il gip Ivana Vassallo, su richiesta del sostituto procuratore Claudia Ferrari, ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’immobile di via Matteo Dominici, a San Lorenzo, già confiscato alla mafia e poi rimasto nelle mani dell’imprenditrice che lo ha trasformato in una palestra gestita dal figlio. Tutto ciò per...

Il contenuto è riservato agli abbonati.