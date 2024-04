Il Cambio Rotta da bene confiscato a discoteca, il Tar: "Pessima gestione del Comune di Altavilla"

L’Agenzia dei beni confiscati alla mafia ha "correttamente" revocato al Comune di Altavilla Milicia l'assegnazione di villa Geraci, per anni sede del Cambio Rotta, sia per la "netta deviazione dal decreto di destinazione" - ovvero l’utilizzo per finalità sociali - sia per la "complessiva mala gestio dell'immobile". Con queste motivazioni, la prima sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’amministrazione comunale di Altavilla contro il decreto dell’Agenzia dei beni confiscati che, a settembre dello scorso anno, si era ripresa la mega villa a strapiombo sul mare, un tempo bunker di Salvatore Geraci, imprenditore mafioso ucciso nel 2004. Uno "schiaffo" in piena regola quello del Tar, che conferma il provvedimento senza precedenti dell'Agenzia dei beni confiscati, intervenuta dopo gli accertamenti disposti dalla prefettura di Palermo, che hanno fatto emergere diverse irregolarità.

