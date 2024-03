Dossier Legalità a parole

Valeria Grasso e il bene confiscato occupato abusivamente a Palermo: il caso approda in Parlamento

Dopo la nostra inchiesta sull'immobile di San Lorenzo che l'imprenditrice "paladina dell'antimafia" ha utilizzato per anni come sede della sua associazione, ma anche come palestra, senza alcuna autorizzazione, due senatrici del M5S hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno