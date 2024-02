Arrestati o processati da innocenti, Palermo è seconda in Italia per i risarcimenti

Finire in carcere o sotto processo senza aver fatto nulla, da innocenti. Non c'è nulla di più terribile e grave in un sistema democratico, anche se offre costituzionalmente le garanzie per difendersi e, in caso di errore giudiziario conclamato, pure di essere risarciti per l'ingiusta detenzione patita. Palermo è la seconda città d'Italia per questo tipo di ristoro e, in base agli ultimi dati forniti dal ministero della Giustizia, nel 2022 è stato sborsato oltre un milione in più rispetto all'anno precedente. Il costo sostenuto dal distretto di Palermo (che comprende anche i tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca) rappresenta circa il 9% della spesa nazionale.

