Dossier Beni confiscati

Casolare conteso a Cinisi, il Comune non paga: il figlio del boss Badalamenti avvia il pignoramento

Con una sentenza definitiva è stato sancito che l'immobile di contrada Napoli, tolto per errore al mafioso, può restare all'ente ma versando oltre 71 mila euro ai suoi eredi. La bacchettata dei revisori dei conti: "La somma era stata accantonata ed è stata utilizzata per altro". Il Consiglio però boccia la delibera per ottemperare al versamento