Cantiere al Politeama, il caso della pubblicità del Festino finisce sul tavolo del sindaco: presentata un'interrogazione

Il caso del cantiere al Politeama finisce sul tavolo del sindaco Roberto Lagalla e degli assessori Giampiero Cannella e Giuliano Forzinetti. Sull'impianto pubblicitario, dichiarato abusivo dal Suap e sanzionato dai vigili urbani, sul quale è stata affissa la pubblicità del Festino, i consiglieri comunali Giulia Argiroffi e Ugo Forello del gruppo Oso vogliono vederci chiaro. Dopo l'inchiesta di Dossier, che ha scoperto come i lavori di restauro dei prospetti dell'immobile monumentale tra via Ruggero Settimo e l'omonima piazza a opera di un'ipab, l'opera pia Istituto Santa Lucia, siano andati avanti oltre tempo e abbiano garantito alla concessionaria pubblicitaria Damir un guadagno di quasi 200 mila euro al mese con le affissioni, anche l'assessorato alla Cultura avrebbe approfittato della visibilità dello spazio per promuovere il 400esimo di Santa Rosalia (a titolo gratuito, rientrando in un più ampio accordo commerciale con la concessionaria pubblicitaria), nonostante un altro assessorato della stessa Giunta lo avesse multato e ne avesse ordinato lo smontaggio.

Argiroffi e Forello: "Chi e con quale criterio ha autorizzato lo smontaggio a metà?"

Il ponteggio su piazza Ruggero Settimo doveva essere smontato interamente il 28 giugno scorso: a confermarlo il cronoprogramma e anche il direttore dei lavori, l'architetto Vincenzo Bonsignore, che a Dossier aveva detto di avere ricevuto indicazioni ben precise a togliere solo metà dell'impalcatura. "Ci sono ora direttive da parte dell'assessorato alla Cultura e Damir ha così installato il banner per la ricorrenza. Il 15 luglio, il giorno dopo il Festino, sarà smontato tutto". Ed è proprio su questo aspetto che i consiglieri Argiroffi e Forello chiedono delucidazioni. Nell'interrogazione presentata si domandano "come sia possibile che, nonostante il 28 giugno doveva essere smontato il ponteggio del cantiere su piazza Ruggero Settimo, lo stesso ad oggi risulti ancora montato, anche nonostante il grave danno che viene così arrecato alla fruizione pubblica di uno spazio pubblico di grande rilievo". Tra gli interrogativi rivolti a sindaco e assessori c'è anche quello che pone l'accento su "chi e con quale criterio abbia autorizzato lo smontaggio non dell'intero, ma solo della metà del ponteggio". Aspetto sul quale l'assessore Cannella si era difeso dicendo: "Sono estrano, sotto ogni profilo, a qualunque interesse. Da parte mia nessun atto che ne impedisse lo smontaggio".

La pubblicità a titolo gratuito: "Un modo per sanare l'abuso e renderla legittima?"

Argiroffi e Forello si chiedono anche "come sia possibile che l'amministrazione comunale abbia sanzionato (per 120 mila euro) la società Damir - perché come dichiarato dall'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti 'l'impianto è abusivo' - e abbia soprattutto ordinato lo smontaggio del ponteggio e la stessa amministrazione comunale, tramite l'assessore alla Cultura e vicesindaco Giampiero Cannella, abbia fatto e stia continuando a trattare, anche se possibilmente a costo zero per l’amministrazione pubblica, proprio su quell''impianto abusivo', affiggendo sull'impalcatura del cantiere la pubblicità del 400esimo Festino di Santa Rosalia con tanto di sigillo dell'amministrazione comunale". Inoltre domandano "se tale comportamento, che di fatto legittima sfruttandola una attività dichiarata abusiva dalla stessa amministrazione comunale (e anche sanzionata), possa essere considerato sanatorio dell'abuso e se dunque in forza di tale legittimazione sia possibile perpetrare nell'abuso già dichiarato".

Un comportamento che di fatto legittima sfruttandola una attività dichiarata abusiva dalla stessa amministrazione comunale (e anche sanzionata), può essere considerato sanatorio dell'abuso? I consiglieri Giulia Argiroffi e Ugo Forello

In attesa del Tar: "Uno stato di ambiguità che sovraespone l'amministrazione comunale"

Anche il Tar, dopo il ricorso presentato da Damir, si è espresso accordando una sospensiva e annullando in autotutela l'invito al pagamento delle sanzioni comminate dalla polizia municipale in attesa dell'udienza del prossimo ottobre. Ed è in forza di questo che dagli uffici di Palazzo delle Aquile avevano replicato a Dossier che "è giusto attendere che sia il giudice amministrativo a pronunciarsi su questa vicenda. In attesa dell'udienza si è proceduto proprio seguendo le disposizioni del tribunale amministrativo". I consiglieri comunali del gruppo Oso però affermano che "se la giustificazione del comportamento contraddittorio tutto interno all'amministrazione comunale stessa, al contempo fortemente lesivo sia della propria immagine che di quella della nostra città e della Santuzza, sia da imputare a un 'difetto di comunicazione', come sia possibile che a distanza di una settimana dalla pubblicazione dell'articolo con cui Dossier denunciava la situazione si permanga in questo stato di ambiguità che sovraespone l'amministrazione a dubbi sulla legittimità del suo operato e soprattutto sulla garanzia del superiore interesse pubblico e non di quello economico di qualcuno".

Lo spettro del danno erariale: "L'opera pia lucra, deve pagare il suolo pubblico"

Il ponteggio, inoltre, avrebbe occupato abusivamente il suolo pubblico. Erano stati gli uffici del Suap ad autorizzarlo gratuitamente, per via della natura giuridica dell'Ipab. Ma secondo l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti però, dato lo scopo "non semplicemente sociale ma di lucro" per via della pubblicità affissa, al ponteggio andava applicato il canone unico patrimoniale. E' per questo che Argiroffi e Forello chiedono ancora "come sia possibile considerare 'scopo sociale' quello di una attività di vendita di spazio pubblicitario che garantisce un più che congruo guadagno mensile all'Ipab e se sulla base di tale valutazione non chiedere il pagamento per l'occupazione di suolo pubblico all'Ipab si configuri come procurato danno erariale per l'amministrazione comunale".

Anche il cantiere dell'anello ferroviario: "Commercianti già troppo penalizzati"

Intanto i commercianti, tramite l'avvocato Alessandro Palmigiano, hanno chiesto da una parte all'opera pia la riduzione del canone d'affitto e il risarcimento dei danni subiti dal protrarsi dei lavori e dall'altra al Comune di soprassedere ed evitare di concedere nuove proroghe. "Commercianti e cittadini, residenti e non, hanno subito e tuttora subiscono incommensurabili danni alle attività - scrivono ancora Argiroffi e Forello -, alla vita e al godimento di uno spazio pubblico a causa di un ingiustificato ritardo nella gestione del cantiere del 'primo lotto funzionale chiusura dell'anello ferroviario', di cui il Comune di Palermo è committente, che invece dei 1089 giorni di lavoro previsti dura da 11 anni e non ha una data di fine lavori e che nessuno dei ristori promessi dall'amministrazione comunale è stato concretizzato". Ecco perché i due consiglieri chiedono ancora "quali valutazioni siano state poste in essere a garanzia dell'interesse pubblico, della possibilità di fruire di uno spazio pubblico di qualità, a scongiurare il dubbio che il protrarsi abbondantemente oltre i tempi previsti della lavorazione possa essere stato ed essere tuttora strumentale al guadagno che consegue l'affissione di pubblicità sull'impalcatura del cantiere".

Sarebbe opportuno ricevere riscontro prima del Festino al fine di non alimentare ulteriori dubbi sulla gestione dello stesso I consiglieri Argiroffi e Forello del gruppo Oso

La risposta all'interrogazione prima del Festino

La risposta all'interrogazione dovrebbe avvenire per iscritto entro trenta giorni dalla data di deposito (il 4 luglio) insieme alle copie dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esposizione pubblicitaria sull'impalcatura del cantiere, il titolo abilitativo dei lavori e delle eventuali varianti e proroghe, il nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e le contestazioni sollevate dal nucleo Vigilanza pubblicità della polizia municipale. Ma Argiroffi e Forello, dato l'avvicinarsi del 14 luglio, precisano che "sarebbe opportuno ricevere riscontro prima del Festino al fine di non alimentare ulteriori dubbi sulla gestione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali e lontani o contrastanti con il superiore interesse pubblico, con il delicato interesse sommo di non offuscare il valore culturale, sociale e anche religioso che il Festino storicamente possiede per la città di Palermo e i suoi cittadini e che quest'anno con la ricorrenza del 400esimo anniversario riveste con eccezionale importanza".