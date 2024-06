Il cantiere al Politeama, l'assessore Cannella precisa: "Da parte mia nessun atto che ne impedisse lo smontaggio"

"Nessuna interferenza sul cantiere e nessuno scontro con altri assessori della Giunta". Questa la replica dell'assessore alla Cultura, e vicesindaco, Giampiero Cannella all'articolo di Dossier sul parziale smontaggio del cantiere al Politeama nato per la ristrutturazione del palazzo storico di proprietà dell'opera pia Istituto Santa Lucia. Secondo l'ultimo cronoprogramma dei lavori infatti il ponteggio che su via Amari doveva essere rimosso entro il 28 giugno. Invece una parte (quella ad angolo con via Ruggero Settimo) è rimasta in piedi. E sul trompe l'oeil è comparsa la pubblicità del Festino accanto a un'altra sull'apertura di un nuovo esercizio commerciale.

"Ci sono ora delle direttive da parte dell'assessorato alla Cultura - aveva spiegato a Dossier il direttore dei lavori Vincenzo Bonsignore - e Damir ha così installato il banner per la ricorrenza. Giorno 15 luglio, il giorno dopo il Festino, sarà smontato tutto". Ma l'assessore alla Cultura, che contattato da Dossier aveva preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, adesso smentisce questa versione. "E' offensivo e falso - scrive l'assessore in una nota - la relazione a supposte interferenze finalizzate alla interruzione dello smontaggio del ponteggio da parte dell'assessorato alla Cultura da me guidato. Sono estraneo, sotto ogni profilo, a qualunque interesse". Poi sulle presunte frizioni interne alla Giunta precisa: "Infondata è anche la circostanza concernente la sussistenza di una querelle interna nella Giunta relativa a quanto riportato".

La stessa versione viene confermata dagli uffici di Palazzo delle Aquile. "Non è mai stato disposto da alcun Ufficio, men che meno dagli uffici dell'assessorato alla Cultura - si legge in una nota - alcun atto che impedisse lo smontaggio del ponteggio o di installazioni pubblicitarie. Si precisa che un provvedimento del Tar del 29 aprile 2024 è intervenuto, sospendendo l’efficacia di una determina dirigenziale del Suap del 17 aprile 2024 e, in attesa dell'udienza su questo procedimento, fissato per il prossimo 14 ottobre. In tal senso, Damir, con cui il Comune ha sottoscritto un accordo di affissione di cartellonistica pubblicitaria, ha proceduto con l'installazione dell'impianto. E' giusto, dunque, attendere che sia il giudice amministrativo a pronunciarsi su questa vicenda e, in attesa dell’udienza, si è proceduto proprio seguendo le disposizioni del tribunale amministrativo".

A questo punto resta da capire da chi è arrivata la decisione di non smontare quella parte di cantiere. Visto che i lavori sul prospetto che dà su via Amari sono terminati. Come confermato dal direttore dei lavori. Si precisa che Dossier ha dato conto nell'articolo pubblicato in data 27 giugno 2024 della sospensiva del Tar. Ha solo evidenziato come sembra paradossale che un'installazione - sanzionata dalla polizia municipale per una cifra di circa 120 mila euro - possa ospitare una pubblicità della stessa amministrazione che l'ha sanzionata. Un fastidio mostrato anche da un componente della Giunta, l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, che ha ribadito la sua posizione: "Si tratta di un impianto abusivo". E' chiaro che toccherà ai giudici del tribunale amministrativo esprimersi.